Was Sie am Donnerstag an der Börse wissen müssen

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,4 Prozent höher bei zeitweise 12.144,40 Punkten.

2. Nikkei gibt nach - China im Feiertag

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,27 Prozent auf 22.248,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland und in Hongkong findet am Donnerstag aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Der Shanghai Composite notierte am Mittwoch zum Handelsende 0,30 Prozent fester bei 2.979,55 Zählern. In Hongkong gab der Hang Seng dagegen zuletzt 0,50 Prozent ab auf 24.781,58 Einheiten.

3. Lufthansa-Aktie steigt nachbörslich: Thiele will Lufthansa-Rettungspaket zustimmen - Einigung mit Ufo auf Krisenpaket

Das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa ist so gut wie in trockenen Tüchern. Zur Nachricht

4. Bayer beendet Glyphosat-Klagewelle mit milliardenschwerem Vergleich - Aktie nachbörslich gefragt

Mit einem milliardenschweren Vergleich will Bayer die meisten seiner rechtlichen Probleme in den USA hinter sich lassen. Zur Nachricht

5. Italien genehmigt staatlichen Milliardenkredit für Fiat Chrysler

Italien hat eine staatlich gesicherte Kreditlinie für den italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler in Milliardenhöhe genehmigt. Zur Nachricht

6. MTU Aero Engines platziert Unternehmensanleihe über 500 Mio EUR

Die MTU Aero Engines AG hat am Mittwoch eine Unternehmensanleihe im Gesamtwert von nominal 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Zur Nachricht

7. easyJet will sich in Corona-Krise frisches Kapital von Anlegern besorgen

Der britische Billigflieger easyJet versucht sich nach einem herben Verlust in der Corona-Krise frisches Kapital von Anlegern zu besorgen. Zur Nachricht

8. US-Dokument: Tesla plant Batteriefertigung im eigenen Werk in Fremont

Tesla-Chef Elon Musk treibt nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters den Bau einer Batterieforschungs- und -produktionsanlage in Kalifornien voran. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Markt wurden vor allem neue Lagerdaten aus den USA als Grund genannt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,01 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 37,80 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. m Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1250 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com