RWE-Aktionäre pochen vor HV auf mehr Nachhaltigkeit. Macy's streicht in Corona-Krise weitere tausende Stellen. Bayer beendet Glyphosat-Klagewelle mit milliardenschwerem Vergleich. Softbank-Chef Son verteidigt Investitionsentscheidungen - Softbank trennt sich von Anteilen an Alibaba. Disney verschiebt Öffnung von Vergnügungsparks in Kalifornien. Varta erhält Staatsförderung für Batteriezellen-Ausbau.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag uneinheitlich. Der DAX verbuchte zur Handelseröffnung ein marginales Plus von 0,07 Prozent auf 12.102,25 Punkte und ging früh in die Knie, so dass die 12.000-Punkte-Marke zeitweise nach unten durchbrochen wurde. Anschließend schaffte das Börsenbarometer aber den Sprung ins Plus und schloss 0,69 Prozent höher bei 12.177,87 Punkten.

Der TecDAX hatte schwächer eröffnet und verweilte lange in der Verlustzone, schaffte es bis zum Handelsende noch marginale 0,05 Prozent ins Plus auf 2.929,82 Zähler. Der DAX stemmte sich am Donnerstag gegen Negativnachrichten, wie mögliche US-Strafzölle und die Gefahr einer neuen Corona-Welle. Auf Unternehmensseite standen vor allem die Lufthansa und Bayer im Mittelpunkt. Bei der Lufthansa wird heute noch über das Hilfspaket abgestimmt. Derweil will Bayer mit einem milliardenschweren Vergleich die meisten seiner rechtlichen Probleme in den USA hinter sich lassen. Zahlungsabwickler Wirecard rückte zudem erneut in den Fokus: Wie das Wirecard bekanntgab wird das Unternehmen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen.





Europas Märkte zeigten sich am Donnerstag letztlich fester. Der EuroSTOXX 50 bewegte sich zunächst auf rotem Terrain, nachdem er nahezu unverändert gestartet war, stieg schlussendlich aber 0,71 Prozent hoch auf 3.218,91 Punkte. Anfangs drückten die Sorgen um die Ausbreitung der Corona-Pandemie weiter auf die Stimmung. "Die Hoffnungen auf einen schnellen Konjunkturaufschwung werden durch die Entwicklung in den USA erheblich gedämpft", meinte ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires. Derweil standen eine Reihe Unternehmensnachrichten im Fokus der Anleger.





Am Donnerstag ist die Stimmung an der Wall Street schwankungsreich. Der US-Leitindex Dow Jones präsentierte sich zum Handelsstart mit kleinen Abgaben in Höhe von 0,31 Prozent bei 25.365,22 Einheiten. Anschließend näherte er sich der Nulllinie an und sucht seitdem nach seiner Richtung. Der NASDAQ Composite eröffnete mit minus 0,09 Prozent bei 9.899,36 Punkten und zeigt sich im Verlauf ebenfalls unentschlossen. Der Corona-Schreck vom Vortag wirkt nach etwas nach - die Zahl von Neuinfektionen in den USA ist sprunghaft angestiegen. Am Mittwoch wurden in den USA innerhalb von 24 Stunden 35.900 Neuinfektionen verzeichnet - das entspricht der Zahl vom Höhepunkt der Krise im April. Teilweise überdenken Konzerne sogar ihre Wiederaufnahmepläne der Betriebe.