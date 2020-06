10 wichtige Fakten zur Börse am Mittwoch

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung rund ein halbes Prozent im Minus bei zeitweise 12.464,20 Punkten.

2. Asiatische Börsen wenig bewegt

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ marginale 0,09 Prozent höher bei 22.569,48 Punkten.

Der Shanghai Composite zeigt sich derweil 0,15 Prozent fester bei 2.975,17 Stellen. In Hongkong steht der Hang Seng mit plus 0,06 Prozent bei 24.921,28 Einheiten.

3. Volkswagen denkt wohl über Kauf des Autovermieters Europcar nach

Der Autobauer Volkswagen wirft Insidern zufolge ein Auge auf den mit der Wirtschaftsflaute ringenden Autovermieter Europcar. Zur Nachricht

4. LEG Immobilien will 800 Millionen Euro am Finanzmarkt einsammeln

Mit neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen will sich die LEG Immobilien AG rund 800 Millionen Euro frisches Geld zur Finanzierung der jüngsten Akquisitionen besorgen. Zur Nachricht

5. Siemens kauft britisches Startup UltraSoC

Siemens verstärkt seinen Geschäftsbereich Digital Industries mit dem Zukauf eines britischen Technologie-Startups. Zur Nachricht

6. Dell prüft wohl Optionen für Beteiligung an VMWare - Dell-Aktie zieht nachbörslich an

Der Computer-Konzern Dell Technologies könnte sich laut einem Pressebericht von seiner Software-Tochter VMware trennen. Zur Nachricht

7. QIAGEN winkt hoher Sondergewinn durch Verkauf einer Beteiligung in den USA

Für QIAGEN zahlt sich die vor fünf Jahren eingegangene Beteiligung am US-Biotechunternehmen ArcherDX deutlich aus. Zur Nachricht

8. Dialog Semiconductor hebt Umsatzprognose für das 2. Quartal an

Die Dialog Semiconductor plc hat in ihrem noch bis Freitag laufenden zweiten Geschäftsquartal voraussichtlich mehr umgesetzt als erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Handel verlief zunächst ruhig ohne besonders starke Impulse. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,59 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 15 Cent auf 40,22 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1315 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com