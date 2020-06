Siemens kauft britisches Startup UltraSoC

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt kräftig im Plus -- US-Börsen grün -- Apple-Aktie auf Rekordjagd -- Ex-Wirecard-Chef festgenommen -- BGH stoppt Datensammlung von Facebook -- Lufthansa, TUI, Bayer, Telekom, KlöCo im Fokus

Goldpreis steigt auf höchsten Stand seit 2012. Siemens- und Alstom-Manager in Italien wegen Bestechung in Haft. Softbank-Deal: Telekom erhält Option auf Aktienmehrheit an T-Mobile. BGH entscheidet im Streit zwischen Bundeskartellamt und Facebook. Siemens und Salesforce kooperieren bei coronagerechten Bürolösungen. Baustoff-Studie der SocGen treibt vor allem HeidelbergCement-Aktien an. Eurozone-Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im Juni.