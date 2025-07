Aktie im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens legt am Mittwochmittag zu

23.07.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 226,40 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 226,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 227,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 330.264 Siemens-Aktien. Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Abschläge von 33,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,32 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,30 EUR an. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert. Am 07.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,71 EUR je Siemens-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Siemens-Aktie im Plus: Einigung auf Interessenausgleich und Transformationsfonds erzielt Industriegüter-Index auf Höchststand - ABB sorgt für Aufwind DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

