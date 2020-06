Nach der Kursrally vom Vortag, bei der der DAX zeitweise über die 12.600-Punkte-Marke geklettert war, gab er am Mittwoch deutlich nach und näherte sich im Tief der Marke von 12.000 Punkten. Hinsichtlich des DAX-Anstieges vom Vortag erklärt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber dpa-AFX: "Die Anleger misstrauen den aktuellen Gewinnen, es gibt auf dem jetzt wieder erhöhten Kursniveau nur noch wenige Käufer, die neu in den Markt kommen. Gleichzeitig sehen wir möglicherweise bereits jetzt den Beginn des Sommerloches".

An Europas Märkten dominierten am Mittwoch die Bären.

Der EuroSTOXX 50 eröffnete in Rot und behielt diese Tendenz letztlich bei. Er ging mit einem Kursverlust von 3,11 Prozent bei 3.196,12 Einheiten in den Feierabend.

Die Gewinne vom Vortag gingen zur Wochenmitte an den europäischen Aktienmärkten wieder verloren. Im Fokus der Anleger blieben weiterhin die Ausbreitung des Coronavirus und die Sorge um eine neue Welle. In den USA nehmen die Corona-Ausbrüche in einigen Bundesstaaten erneut zu und auch in Deutschland bereitet die Lage in Gütersloh Sorgen.

Der besser als erwartete ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland konnte keinen positiven Impuls geben - Anleger haben nach guten Konjunkturnachrichten am Dienstag womöglich schon damit gerechnet.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken