"Wem gehört der DAX?" - Wer die meisten Anteile am deutschen Leitindex hält

• 61,3 Prozent der DAX-Investoren institutionell• 14,8 Prozent deutsche Marktkapitalisierung• Vanguard und BlackRock am stärksten an DAX beteiligt

Analyse der DAX-Unternehmen

Das Daten- und Informationsdienstleistungsunternehmen IHS Markit und der Deutsche Investor Relations Verband (DIRK) veröffentlichten im Juni ihren siebten gemeinsamen Bericht "Wem gehört der DAX?", in dem sie die Veränderungen der Aktionärstrukturen der 30 im DAX gelisteten Unternehmen im Jahr 2019 über einen Zeitraum von 12 Monaten untersucht haben. Dabei wurde insbesondere der institutionelle Streubesitz der DAX-Emittenten in Bezug auf die Region, den Investmentstil und die meistgenutzten Handelsorte berücksichtigt, so die Analysten.

Institutionelle Anleger als stärkste Gruppe vertreten

Der Anteil institutioneller Anleger stieg laut Report nach einem Rückgang im Jahr 2018 um 1,1 Prozentpunkte auf 61,3 Prozent. Strategische Investoren belegen mit 19,7 Prozent den zweitgrößten Platz der DAX-Investoren, wenn auch mit Abstand zu den institutionellen Anlegern. Innerhalb dieser Gruppe liegen Familien und Stiftungen mit einem Anteil von 42,9 Prozent vor den Direktinvestoren, die um fast 8 Prozentpunkte auf 35,3 Prozent gestiegen sind, hauptsächlich weil chinesische Unternehmen größere Beteiligungen von DAX-Unternehmen übernommen haben. Privatanleger bleiben mit 16,8 Prozent weiterhin ein wichtiger Teil der gesamten DAX-Aktionärsbasis und haben ihren Kauftrend mit einem Minus von 0,9 Prozentpunkten verringert. Mit einem Anteil von 2,3 Prozent am wenigsten vertreten sind Broker und Trader.

Meiste Investoren aus Nordamerika, Deutschland an dritter Stelle

Abhängig von der Region sind nordamerikanische Investoren mit 36 Prozent am stärksten am DAX beteiligt gewesen, gefolgt von Europa, Deutschland ausgenommen, mit 18,8 Prozent, wobei deutsche Investoren hier nicht enthalten sind. Hier gab es jedoch keine Änderung zum Vorjahr. Der Anteil deutscher Investoren ist seit 2018 um 0,5 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent des DAX gefallen, womit diese die drittgrößte Gruppe bleiben.

Der hohe Anteil an nordamerikanischen Investoren zeigt sich auch daran, dass die beiden stärksten Investoren ihren Sitz ebenfalls in den USA haben. So steht Vanguard mit einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten auf 4,9 Prozent auf Platz 1, gefolgt von BlackRock mit einem Anstieg von 0,4 Prozentpunkten auf 4,4 Prozent. Auf Platz 3 liegt die norwegische Norges Bank mit einem Anstieg von 0,1 Prozentpunkten auf 4,0 Prozent Gesamtanteil am DAX. Erst auf dem vierten Platz taucht mit der DWS Investment GmbH, die ihren Anteil 2019 um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent steigern konnte, ein deutsches Unternehmen im Ranking auf.

