Medigene-Aktie dreht ins Minus: Medigene kann klinische Studie zu möglicher Blutkrebstherapie starten

Die niederländische Aufsichtsbehörde habe die Studie mit dem TCR-T-Immuntherapiekandidaten MDG1021 bei Patienten erlaubt, die nach einer Stammzelltransplantation einen Rückfall oder einer andauernde Erkrankung erleiden, wie Medigene am späten Dienstagabend in Martinsried mitteilte. Im Fokus der Studie stünden die Sicherheit und Durchführbarkeit der Immuntherapie mit MDG1021. Sekundäre Endpunkte umfassten auch vorläufige Analysen der Wirksamkeit.

Medigene-Aktien kletterten am Mittwoch via XETRA zeitweise deutlich, rutschten dann jedoch mit dem Gesamtmarkt ab. Zuletzt stand ein Verlust von 2,42 Prozent bei 5,24 Euro an der Tafel.

/mis

MARTINSRIED/MÜNCHEN (dpa-AFX)

