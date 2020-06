Softbank startet Verkauf seiner Anteile an T-Mobile US

Die Telekom -Tochter wird 143,4 Millionen ihrer Aktien zum Stückpreis von 103 US-Dollar für den verschuldeten japanischen Technologieinvestor am Markt verkaufen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. T-Mobile US rechnet mit einem Abschluss der Sekundärplatzierung bis Freitag; Zeichner können anschließend binnen 30 Tagen weitere 10,8 Millionen Aktien erwerben. Insgesamt überträgt Softbank der Telekom-Tochter 198,3 Millionen T-Mobile-US-Aktien zum Weiterverkauf.

Den Gesamterlös bezifferte das japanische Unternehmen mit bis zu 20,12 Millionen Dollar. 15,88 Milliarden entfallen dabei auf die Sekundärplatzierung. In der Folge wird Softbank das Anrecht verlieren, im Board des US-Mobilfunkunternehmens vertreten zu sein.

Die Beteiligung von Softbank an T-Mobile US könnte mit weiteren Transaktionen von derzeit 304,6 Millionen am Ende auf 4,8 Millionen Aktien fallen. So hat sich die Deutsche Telekom im Zuge der Gesamttransaktion Optionen auf insgesamt 101 Millionen von Softbank gehaltene T-Mobile US-Aktien gesichert. Bei vollständiger Ausübung würde die Telekom rund 51 Prozent der T-Mobile-US-Aktien und damit die Mehrheit des Kapitals von T-Mobile US bekommen. Die Optionen sind bis 2024 gültig.

Softbank trennt sich von verschiedenen Beteiligungen, nachdem das japanische Unternehmen sich mit Investitionen etwa in den Büroraum-Vermittler WeWork verspekuliert hat.

