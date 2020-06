Tesla: Neue Smartphone-Anschlüsse für Model 3

Aktien in diesem Artikel Tesla 858,90 EUR

• Qi-Standard im Model 3• Separates Nachrüsten möglich• Zeitpunkt der Verfügbarkeit in Europa noch unklar

In den USA verbaut Tesla ab sofort kleinere Neuerungen in den Model 3. Beim Model Y, welches seit März 2020 ausgeliefert wird, sind diese bereits Standard, da das Interieur beider Fahrzeuge sehr ähnlich ist, gibt es bereits seit geraumer Zeit Gerüchte über Anpassungen beim Model 3, die sich nun bewahrheitet haben, wie electrek berichtet.

Model 3 mit USB-C und kabellosem Laden

Neben dem kabellosen Laden über den Qi-Standard, werden nun auch zwei USB-C-Anschlüsse im Model 3 verfügbar sein. In den USA werden alle Fahrzeuge, die ab dem 4. Juni produziert wurden, mit den Neuerungen ausgerüstet sein. Wann die Erweiterung des Model 3 allerdings in Europa erhältlich sein wird, hat Tesla bislang noch nicht bekannt gegeben.

Ein USB-Anschluss wird auf der Fahrerseite verbaut sein, dieser versorgt das Qi-Ladegerät mit Strom und ist der bereits erwähnte USB-C-Anschluss. Auf der Beifahrerseite bleibt ein Typ-A Anschluss erhältlich. Mit dem USB-C-Anschluss werden andere Anschlüsse überflüssig, denn neben USB 2.0 und USB 3.1 ist der Stecker auch mit Thunderbolt-, Displayport-, HDMI-, MHL- sowie Audio- und Videosignalen synchronisierbar.

Tesla plant die Fahrzeuge für den deutschen Markt ab dem Jahr 2021 am neuen Standort in Brandenburg zu produzieren. Ob dieses Ziel eingehalten werden kann, ist allerdings noch unklar. Spätestens mit Beginn der Produktion in Grünheide sollten die neuen Anschlüsse aber auch für deutsche Kunden erhältlich sein.

Nachrüsten auf eigene Faust

Wer schon jetzt ein Ladepad für kabelloses Laden in seinem Model 3 haben will, kann sich dieses auch separat einbauen lassen. Der Preis für den Wireless-Phone-Charger liegt bei 125 US-Dollar, bei Drittherstellern ist das Bauteil hingegen schon ab 30 US-Dollar zu haben.

