METRO-Aktie im Plus: METRO schließt Real-Verkauf an SCP Group planmäßig ab

Wie beide Unternehmen mitteilten, ist die SCP Group ab Donnerstag alleinige Eigentümerin des Real-Geschäfts. Weitere Schritte für den Erwerb der 80 Immobilien und deren Übertragung finden laut SCP im Laufe des Freitags statt. Das Closing für noch ausstehende sechs Objekte wird laut METRO bis zum Spätsommer erfolgen. Alle 34.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen behalten laut SCP ihre gültigen Verträge zu den bisherigen Konditionen. Das Digitalgeschäft von Real sowie den Online-Marktplatz real.de wird SCP einer Ankündigung vom 22. Juni zufolge an die Schwarz-Gruppe weiterverkaufen, den Mutterkonzern von Lidl und Kaufland.

Wie geplant werden der METRO AG nach Erhalt aller Genehmigungen durch Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden aus dem Real-Verkauf netto 300 Millionen Euro zufließen. Zusammen mit den mehr als 1,5 Milliarden Euro Nettomittelzufluss aus dem Verkauf des Mehrheitsanteils an METRO China werden somit rund 1,9 Milliarden Euro in die Kassen des Düsseldorfer Großhandelskonzerns gespült. Dadurch verbessere sich der Cashflow. "Die Transaktionserlöse und ein sich verbesserndes Geschäftsergebnis stärken die Bilanz, legen den Grundstein für Dividendenkontinuität, erhöhen die Liquiditätsreserven und schaffen Optionen für organische und anorganische Investitionen", teilte METRO mit. METRO will den Verkaufserlös unter anderem für ein paar "ergänzende strategische Zukäufe" verwenden, in Ländern, in denen der Konzern schon präsent ist.

Mit dem Abschluss der Transaktion wird die SCP Group über ihre Tochtergesellschaft SCP Retail Investments alle Real-Geschäftsbereiche steuern. Gemeinsam mit ihrem strategischen Partner, der x+bricks Group, wird sie die Neupositionierung des Immobilienportfolios betreuen. Das Joint Venture werde künftig unter dem Namen s+bricks firmieren und für die Real GmbH auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Beratungsleistungen und Services erbringen.

Von den rund 277 Real-Standorten übernehmen laut SCP die Einzelhandelsunternehmen Kaufland und Edeka 141 Real-Märkte inklusive der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Etwa 30 Standorte haben nach SCP-Einschätzung derzeit "keine tragfähige Zukunft" und sollen geschlossen werden. Für die verbleibenden Real-Märkte - gut 100 - prüfen SCP Retail Investments und x+brickts laut Mitteilung weiterhin alle Optionen, darunter weitere Veräußerungen an Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen sowie die Unterteilung von Märkten in kleinere Flächen. Schließungen würden nur in Betracht gezogen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Die METRO-Aktie verbuchte am Donnerstag auf der Handelsplattform XETRA letztendlich einen Aufschlag von 2,26 Prozent auf 8,52 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

