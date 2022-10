Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX wohl mit neuen Verlusten

Der DAX dürfte mit neuen Verlusten in die Handelswoche starten. Vorbörsliche Indikationen lassen einen um 0,93 Prozent tieferen Start bei 12.159 Punkten erwarten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die asiatischen Börsen geben am Montag nach. In Tokio wird zum Wochenstart aufgrund des Feiertags "Tag des Sports" nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei verharrt somit auf seinem Schlussstand von Freitag. Da hatte er 0,71 Prozent auf 27.116,11 Punkte verloren. Auf dem chinesischen Festland wird nach der Feiertagswoche nun wieder gehandelt. Der Shanghai Composite verliert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,81 Prozent auf 3.000 Punkte. In Hongkong geht es zum Wochenstart ebenfalls abwärts: Der Hang Seng sackt zur gleichen Zeit um 2,85 Prozent auf 17.235 Einheiten ab.

3. Bundesbankpräsident fordert weitere kräftige Zinserhöhungen in der Euro-Zone

Bundesbankpräsident Joachim Nagel ist für weitere kräftige Leitzinserhöhungen in der Euro-Zone. Zur Nachricht

4. PIMCO und Centerbridge angeblich an Teilen der Credit Suisse interessiert

Die Bemühungen des Credit-Suisse-Managements zur Restrukturierung der Bank laufen Kreisen zufolge auf Hochtouren. Zur Nachricht

5. Amazon gibt Entwicklung von Lieferrobotern für Gehwege auf

Amazon stellt seine Tests kleiner Lieferroboter, die auf dem Gehweg fahren, ein. Zur Nachricht

6. Lecks an Nord Stream-Pipelines: Bundespolizei und Marine starten Aufklärungsmission

Nach den Explosionen der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee vor zwei Wochen haben Bundespolizei und Marine eine Ermittlungsmission gestartet. Zur Nachricht

7. Modeste rettet Borussia Dortmund Punkt gegen die Bayern

Oliver Kahn riss auf der Tribüne wütend die Arme nach hinten und hämmerte auf die Absperrung, als Anthony Modeste nach schwierigen Wochen im BVB-Trikot endlich der Knalleffekt gelungen war. Zur Nachricht

8. Prozess wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung gegen Air France und Airbus beginnt

Gut 13 Jahre nach dem Absturz eines Flugzeugs zwischen Rio de Janeiro und Paris mit Hunderten Toten müssen sich die Airline Air France und Hersteller Airbus für den Vorfall vor Gericht verantworten. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,95 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 91,74 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 0,9740 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch etwas höher auf 0,9797 Dollar festgesetzt.

