"Firmina": Google kündigt US-Argentinien-Unterwasserkabel an

Das längste Kabel der Welt

Am 9. Juni gab Google in einem offiziellen Statement bekannt, dass die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc. ein neues privates Unterwasserkabel von der US-Ostküste nach Las Toninas in Argentinien bauen wird. Das Kabel wird zusätzliche Knotenpunkte in der Stadt Praia Grande in Brasilien und auch in Punta del Este in Uruguay haben und soll maßgeblich zu einer schnelleren Datenübertragung zwischen Nord- und Südamerika beitragen. Google stellte das Projekt unter dem Namen "Firmina" vor und kündigte an mit der Umsetzung das längste Kabel der Welt zu erschaffen, das vollständig von einer einzigen Stromquelle bedient werden kann. Dies bedeutet, dass der Dienst nicht beeinträchtigt wird, wenn andere Stromquellen vorübergehend nicht verfügbar sind.

Mit "Firmina" benennt Google ein weiteres Kabel nach den großen Visionären der Welt, denn das Unterwasserkabel erhielt seinen Namen von der brasilianischen Abolitionistin Maria Firmina dos Reis. Mit der Entwicklung und Herstellung wurde die Firma SubCom betraut und das Projekt soll bereits Ende 2023 fertiggestellt und einsatzbereit sein.

Zuverlässigkeit und Netwerkstabilität

Die Fähigkeit der Single-End-Stromversorgung zählt zu Googles oberste Priorität, um Zuverlässigkeit und Netzwerkstabilität bieten zu können. So wird das Kabel über 12 Glasfaserpaare verfügen und Nutzern in Nord- und Südamerika einen schnellen Zugang zu den Produkten und Diensten von Google bieten. Google hatte Anfang des Jahres bereits das Echo-Unterwasserkabelsystem angekündigt, welches die USA und Singapur verbindet. Die beiden Internet-Riesen Facebook und Google wollen zusammen mit Partnern Seekabel von den USA nach Indonesien und nach Singapur verlegen. Google will sich an der Entwicklung und Herstellung des Echo-Kabels beteiligen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com, Naypong / Shutterstock.com