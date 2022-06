1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag fester

Um 02.06.2022 12:22:00 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 19,72 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,58 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.395 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2021 auf bis zu 27,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 29,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2022 Kursverluste bis auf 18,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 5,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,24 EUR je 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 975,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 973,72 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 04.08.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 16.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

