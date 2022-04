1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Montagmittag fester

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 20,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 20,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.593 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 35,90 Prozent zulegen. Bei 19,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,78 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,44 EUR an.

Am 12.05.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 933,50 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Am 12.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 23.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

