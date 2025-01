1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Montagmittag

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,88 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 11,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 12,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.067 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 11,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 6,23 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,11 EUR an.

Am 12.11.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Mrd. EUR eingefahren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

