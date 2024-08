1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:44 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 13,06 EUR. Bei 12,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 51.856 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 53,57 Prozent zulegen. Am 12.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,17 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 08.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,02 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

