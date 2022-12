1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag tiefer

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 12,88 EUR ab. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,78 EUR ab. Mit einem Wert von 13,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 19.559 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,69 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 12,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 4,46 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,99 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 04.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 976,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 971,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2022 aus.

