1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 13,78 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 13,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,58 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.652 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 30,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,98 EUR am 05.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 991,54 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 972,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte 1&1 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus