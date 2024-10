1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag im Aufwind

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 13,88 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 13,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,40 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.351 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,98 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 13,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 991,54 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

