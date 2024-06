1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Vormittag ein

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 16,56 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 16,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.514 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 16,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 43,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

SDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im SDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge