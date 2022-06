1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag tiefer

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 18,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 18,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.481 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,86 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 33,52 Prozent Luft nach oben. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 0,76 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 27,24 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 973,72 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 975,90 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte 1&1 am 04.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 16.08.2023 dürfte 1&1 die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Was Analysten von 1&1 erwarten

United Internet-Aktie steigt: United Internet und 1&1 mit deutlich besserem Gewinn

Ausblick: 1&1 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch