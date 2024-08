1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,10 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 13,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 13,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,99 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,98 EUR am 05.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 8,55 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,04 EUR.

Am 08.08.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 991,54 Mio. EUR im Vergleich zu 972,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

