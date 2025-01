1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 11,48 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,48 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie sank bis auf 11,40 EUR. Mit einem Wert von 11,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.116 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 41,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,31 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,11 EUR an.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,60 Prozent zurück. Hier wurden 1,00 Mrd. EUR gegenüber 1,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

