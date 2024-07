1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagvormittag schwächer

So bewegt sich 1&1

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 15,58 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,58 EUR abwärts. Bei 15,56 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156 Stück gehandelt.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,96 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Mit Abgaben von 36,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,39 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

