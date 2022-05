1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 25.05.2022 09:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 19,26 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,25 EUR. Bisher wurden heute 165 1&1-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2021 bei 27,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2022 bei 18,72 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,88 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,24 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 975,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 973,72 EUR umgesetzt worden waren.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,74 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie steigt: United Internet und 1&1 mit deutlich besserem Gewinn

Ausblick: 1&1 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

April 2022: Die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch