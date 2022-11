1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,57 EUR zu. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,76 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,60 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.717 Stück gehandelt.

Am 07.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 46,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,33 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 10,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,99 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 04.08.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 976,10 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 971,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,03 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

