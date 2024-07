1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Mittwochmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 15,04 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 15,04 EUR abwärts. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 15,04 EUR. Bei 15,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 14.239 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 31,52 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,12 EUR am 03.08.2023. Abschläge von 32,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 08.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker

Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen