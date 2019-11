Blockchain für Werbung - McDonald's, Nestlé und Unilever nehmen an Pilotprojekt teil

• Neue Teilnehmer bei Pilotprojekt• Blockchain-Technologie soll Werbebranche weiterbringen• Mehr Transparenz, Effizienz und Sicherheit

Eines der Gründungsmitglieder von JICWEBS, die Incorporated Society of British Advertisers (ISBA), führt, wie Ledger Insights berichtet, derzeit mit PwC eine Studie durch, deren Ziel es ist, die Probleme von Werbetreibenden herauszuarbeiten. Diese sollen dann, von den am Blockchain-Pilotprojekt Beteiligten, durch die Distributed Ledger Technology (DLT) gelöst werden. "Unsere eigene programmatische Transparenzstudie zur Lieferkette - von PwC durchgeführt - wird der Branche empirische Belege dafür liefern, dass sie zukünftige technologische Lösungen unterstützen und vorantreiben muss", erklärt Stephen Chester von der ISBA in einem Artikel auf der Seite ledgerinsights.com.

Werbekosten bisher enorm hoch

Die Blockchain-Technologie soll auch in der Werbebranche für mehr Vertrauen, Transparenz und Effizienz sorgen. Zudem sollen die Kosten der Werbetreibenden durch dies Entwicklung drastisch gesenkt werden. Denn bisher zahlen werbetreibende Unternehmen eine Menge Geld für die Vermittlung zu werbegestaltenden Unternehmen. Bei den Agenturen bleiben teils mehr als 50 Prozent der Werbeausgaben hängen, was sich durch den Einsatz der Blockchain-Technologie, durch die die Vermittler abgeschafft würden, ändern könnte.

Neue Teilnehmer beim Pilotprojekt

Bei JICWEBS Pilotprojekt nehmen, nach anfänglich Nestlé, McDonald’s, Virgin Media und deren Agenturen, inzwischen 19 Werbetreibende mit ihren Agenturen teil: Flashtaking, GiveMeSport, GumGum, Gumtree, Havas, Index Exchange, Integral Ad Science (IAS), Mindshare, Moat, Netmums, O2, OMG, Rightmove, Sky, SMART Adserver, Sublime, Unilever, Xandr und Zenith folgten im Laufe des Jahres.

Das Pilotprojekt, das JICWEBS gemeinsam mit Fiducia durchführt, läuft noch bis Ende des Jahres. Sollte es erfolgreich abgeschlossen werden, könnte die Plattform bereits nächstes Jahr ausgerollt werden.

Weitere Blockchain-Projekte in der Werbebranche

Doch JICWEBS ist nicht die einzige Unternehmung dieser Art. Unter anderem bietet MediaOcean zusammen mit IBM ebenfalls eine Blockchain für die Werbebranche, die Unilever beispielsweise nutzt. Media Ocean sei Ledger Insights zufolge Anfang des Jahres auf den Markt gekommen und verbuche auf seiner wichtigsten Plattform Geldflüsse in Form von Werbeausgaben über 140 Milliarden US-Dollar im Jahr.

