Ende des Meme-Status? Deshalb verzeichnet die AMC-Aktie an der NYSE starke Ausschläge

"Frustrierend"

Die Meme-Aktie AMC verzeichnete in jüngster Vergangenheit deutliche Verluste. Am Dienstag gingen die Papiere jedoch auf Erholungskurs.

• AMC-Aktie fällt am Montag auf neues Rekordtief

• Verlust des Meme-Status der Kinokette

• Deutliche Gewinne am Dienstag



Verlust des Meme-Status: Rekordtief am Montag

Die Meme-Aktie hatte in letzter Zeit einige Verluste zu verkraften. Am Montag musste die an der NYSE gehandelte AMC-Aktie der US-amerikanischen Kinokette erneut deutliche Verluste verzeichnen. Im Tagesverlauf fiel sie sogar auf ein Rekordtief von 3,60 US-Dollar. In den Feierabend gingen die Papiere des Unternehmens schließlich 8,5 Prozent tiefer bei 3,67 US-Dollar und verzeichneten damit den größten prozentualen Tagesrückgang seit dem 3. Januar, als die Aktie um 8,7 Prozent fiel. Hintergrund der jüngsten Rückgänge ist der Verlust des Meme-Status der Kinokette, wie MarketWatch erklärt. In jüngster Zeit erreichten die Aktien der Kette mehrere Rekordtiefs, was einen deutlichen Kontrast zu den aufregenden Tagen des Meme-Aktienrausches darstellt. Gemäß Dow Jones Market Data erreichten die Aktien des Unternehmens am 2. Juni 2021 ein historisches Hoch von 339,05 US-Dollar.

In der vergangenen Woche beschrieb AMC-Chief Executive Adam Aron den jüngsten Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens laut MarketWatch als "so frustrierend". Insgesamt fielen die Papiere in den letzten 52 Wochen um 93,9 Prozent. "Die Streiks der Schauspieler und Autoren 2023 haben die Kinokassen Anfang 2024 ruiniert. Fast alles, woran ich denke, ist der Wiederaufbau von AMC", so der CEO laut MarketWatch.

Zeitweise auf Erholungskurs

Am Dienstag erholte sich die AMC-Aktie jedoch wieder von ihrem Tiefpunkt. So konnte die Aktie laut MarketWatch von einem insgesamt freundlichen Marktumfeld profitieren und dabei sogar ihre Mitbewerber übertreffen. Bis Handelsschluss gewannen die Anteilsscheine von AMC 10,90 Prozent auf 4,07 US-Dollar, was den größten prozentualen Tagesgewinn seit August darstellt. Im nachbörslichen NYSE-Handel konnte sich das Plus jedoch nicht halten und die Aktie fiel erneut um 0,74 Prozent auf 4,04 US-Dollar.

AMC öffnet Bücher für Q4 im Februar

Außerdem gab AMC am Montag bekannt, dass es seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 28. Februar 2024, bekannt geben werde. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ergebnisse auf den Kurs der Aktie auswirken werden.

