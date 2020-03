Merkel verteidigt Kontaktverbot im Kampf gegen Covid-19

"Wir reduzieren konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte", erklärte Merkel am Sonntagabend nach einer Telefonkonferenz mit den 16 Ministerpräsidenten. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nach den neuen Leitlinien von Bund und Ländern nur noch zu zweit, mit der Familie oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts möglich.

"Das ist eine gute und richtige Regelung", sagte die Kanzlerin. Die Regeln würden "eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben". Es komme auf jede und jeden an, um das Coronavirus aufzuhalten, betonte Merkel. "Gruppen feiernder Menschen" auf öffentlichen Plätzen oder in privaten Wohnungen seien "angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel".

Nach den neuen Regeln sind weiterhin Einkäufe, Arztbesuche, Gänge zur Apotheke, Beerdigungen oder dienstliche Wege erlaubt. In der Öffentlichkeit müsse nun ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden, so Merkel. Auch hätten sich die Länder geeinigt, unverzüglich alle noch offenen Restaurants, Cafés, Friseur- oder Kosmetikstudios zu schließen. Bei Verstößen drohen Strafen, sagte Merkel. Sie ergänzte, dass sich keiner in einer Demokratie je wünsche, mit solchen Empfehlungen vor die Bürger zu treten.

Alle Ministerpräsidenten hätten diese Regeln mitgetragen. Auf Berichte, wonach es Unstimmigkeiten zwischen den Länderchefs gab, erklärte Merkel, es sei normal, dass es bei solchen Themen hoch her gehe.

