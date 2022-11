Tencent-Aktie und Prosus-Aktie mit Kurssprung: Naspers weist Bericht über Tencent-Komplettverkauf zurück

Darin war von Gesprächen die Rede, die Naspers angeblich mit einer Gruppe unter Führung der staatlichen chinesischen Investmentgesellschaft Citic führt. Der Bericht berief sich auf Quellen aus dem Citic-Umfeld.

Seit Ende Juni verkauft die niederländische Naspers-Tochter Prosus, die das knapp 70 Milliarden Dollar schwere Tencent-Aktienpaket hält, in regelmäßigen Abständen in kleinerem Umfang Anteile an dem chinesischen Konzern, um damit unbegrenzte Aktienrückkaufprogramme zu finanzieren, die beide Firmen zur Kurspflege aufgesetzt haben.

Diese Programme würden fortgesetzt, erklärte Naspers in Reaktion auf den Bericht vom Montag. Naspers und Prosus hätten davon unabhängig weiter Vertrauen in die langfristigen Aussichten von Tencent.

Die Prosus-Aktie klettert an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise um 7,83 Prozent auf 47,49 Euro. Für die Tencent-Aktie ging es in Hongkong letztlich 10,60 Prozent auf 227,40 HKD hoch.

DJG/DJN/rio/sha

BARCELONA (Dow Jones)

Bildquellen: Stefano Zaccaria / Shutterstock.com