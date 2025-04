• Dalio äußert sich kritisch zu Trumps Zöllen

• Dalio fordert Trump zu einem "Win-Win"-Abkommen mit China auf

• Zölle sind nur die Spitze des Eisbergs



Der bekannte Investor Ray Dalio warnt vor den Folgen der aktuellen US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump. In einem Interview mit CNBC äußerte der Gründer von Bridgewater Associates seine Sorge, dass steigende Handelsbarrieren die globale Konjunktur erheblich belasten könnten - und das in einer Phase, in der die USA bereits mit anderen großen Herausforderungen konfrontiert seien.

Dalio erklärte, die Einführung höherer Zölle könne nicht nur zu Kapitalmarktproblemen wie steigenden Kosten, sinkenden Einnahmen und Kapitalengpässen führen, sondern auch weltweit die industrielle Produktion beeinträchtigen. Er bezeichnete die aktuellen wirtschaftlichen Probleme als tiefgreifend und strukturell.

Den jüngsten Beschluss von US-Präsident Donald Trump, die US-Sonderzölle für 90 Tage lang auszusetzen, sieht Dalio als einen "Rückschritt von einem schlechteren Weg" und als Chance, die Handelsbeziehungen neu zu gestalten, wie er in einem X-Beitrag erklärt. "Dies ist ein guter Zeitpunkt für alle Beteiligten, ihre Ansätze zu überdenken!"

This is a great time for all involved to reconsider their approaches! There are better and worse ways of handling our problems with unsustainable debt and imbalances, and President Trump's decision to step back from a worse way and negotiate how to deal with these imbalances is…