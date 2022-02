Faurecia-Aktie gibt Gas: Faurecia vollzieht Übernahme von HELLA-Mehrheit

Die Franzosen erwerben damit rund 79,5 Prozent der Anteile an HELLA , darunter das 60 Prozent-Aktienpaket der Hella Poolaktionäre sowie 19,5 Prozent aus dem am 11. November 2021 beendeten öffentlichen Übernahmeangebot, wie Faurecia und HELLA mitteilten. Durch die Transaktion entsteht der siebtgrößte Automobilzulieferer weltweit und ein globaler Marktführer in wachstumsstarken Technologiefeldern.

Während die HELLA-Aktie am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,32 Prozent auf 62,36 Euro steigt, ziehen Faurecia-Papiere an der EURONEXT in Paris zeitweise um 3,01 Prozent auf 40,95 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Hella