Abercrombie Fitch Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Abercrombie Fitch am Donnerstagnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Abercrombie Fitch gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Abercrombie Fitch-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 170,75 USD abwärts.

Die Abercrombie Fitch-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 170,75 USD. Die Abercrombie Fitch-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,75 USD nach. Bei 171,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 30.203 Abercrombie Fitch-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 33,40 USD fiel das Papier am 15.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Abercrombie Fitch-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Abercrombie Fitch veröffentlichte am 29.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Abercrombie Fitch hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 835,99 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Abercrombie Fitch-Bilanz für Q2 2024 wird am 22.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,42 USD je Abercrombie Fitch-Aktie.

Redaktion finanzen.net

