ABOUT YOU Aktie News: ABOUT YOU am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von ABOUT YOU gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von ABOUT YOU befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 6,40 EUR ab.

Die ABOUT YOU-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 6,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ABOUT YOU-Aktie bei 6,30 EUR. Mit einem Wert von 6,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168.533 ABOUT YOU-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ABOUT YOU-Aktie liegt somit 49,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,27 EUR.

ABOUT YOU gewährte am 10.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,08 Prozent auf 554,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 504,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ABOUT YOU am 10.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von ABOUT YOU rechnen Experten am 18.07.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ABOUT YOU-Verlust in Höhe von -0,505 EUR je Aktie aus.

