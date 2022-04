adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel adidas 211,60 EUR

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:12 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 211,30 EUR abwärts. Die adidas-Aktie sank bis auf 210,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.818 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2021 erreicht. 59,13 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 170,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 19,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,93 EUR aus.

Am 09.03.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,55 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2021 dürfte adidas am 09.03.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 08.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 11,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

