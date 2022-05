adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel adidas 196,22 EUR

0,64% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 193,06 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 191,78 EUR ein. Bei 193,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.444 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 42,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 170,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 13,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 288,87 EUR je adidas-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 09.03.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.137,00 EUR im Vergleich zu 5.548,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.05.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 05.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

April 2022: So schätzen Experten die adidas-Aktie ein

Erste Schätzungen: adidas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com