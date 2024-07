adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 216,90 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 216,90 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 220,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 135.159 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 8,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 28,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 216,07 EUR an.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

