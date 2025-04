adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 221,30 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 221,30 EUR abwärts. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 158.806 Stück.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 16,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.04.2024 bei 195,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,70 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,59 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 260,75 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 05.03.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

