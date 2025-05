adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagnachmittag tiefer

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 213,60 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 213,60 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 218,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 241.828 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 19,03 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 175,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,04 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

adidas veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von adidas.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

