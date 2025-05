adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 218,10 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 218,10 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 220,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 217,80 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.034 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 20,95 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 19,62 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,04 EUR je adidas-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,33 EUR aus.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient

adidas-Aktie ex Dividende: Chefaufseher Rabe macht noch ein Jahr weiter

DAX 40-Papier adidas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich adidas-Aktionäre freuen