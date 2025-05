Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

Kursentwicklung im Fokus

Am Freitag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,00 Prozent auf 18.737,21 Punkte nach. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1,60 Prozent leichter bei 18.622,38 Punkten, nach 18.925,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18.599,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.841,52 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16.708,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.524,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16.736,03 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 2,82 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20.118,61 Punkte. Bei 14.784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Intuit (+ 8,12 Prozent auf 720,13 USD), Scientific Games (+ 4,88 Prozent auf 86,01 USD), Ballard Power (+ 4,65 Prozent auf 1,35 USD), Comtech Telecommunications (+ 3,65 Prozent auf 2,27 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 3,59 Prozent auf 3,17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Deckers Outdoor (-19,86 Prozent auf 101,05 USD), Ross Stores (-9,85 Prozent auf 137,26 USD), Microstrategy (-7,50 Prozent auf 369,51 USD), AXT (-7,01 Prozent auf 1,46 USD) und Big 5 Sporting Goods (-5,31 Prozent auf 1,07 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46.073.485 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,982 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net