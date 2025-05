adidas Aktie News: adidas zieht am Freitagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 220,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 220,00 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 220,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.951 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 16,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,32 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,04 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,33 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,63 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient

adidas-Aktie ex Dividende: Chefaufseher Rabe macht noch ein Jahr weiter

DAX 40-Papier adidas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich adidas-Aktionäre freuen