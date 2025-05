Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 notierte zum Handelsende im Minus.

Am Freitag fiel der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,67 Prozent auf 5.802,82 Punkte zurück. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 46,758 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,27 Prozent auf 5.767,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5.842,01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5.767,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.829,51 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.375,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Stand von 6.013,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2024, wurde der S&P 500 auf 5.267,84 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,12 Prozent nach unten. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Intuit (+ 8,12 Prozent auf 720,13 USD), Enphase Energy (+ 4,30 Prozent auf 39,64 USD), AES (+ 3,74) Prozent auf 9,99 USD), Seagate Technology (+ 3,56 Prozent auf 112,74 USD) und Freeport-McMoRan (+ 3,50 Prozent auf 39,02 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Deckers Outdoor (-19,86 Prozent auf 101,05 USD), Copart (-11,52 Prozent auf 53,67 USD), Ross Stores (-9,85 Prozent auf 137,26 USD), Leidos (-3,67 Prozent auf 152,49 USD) und Salesforce (-3,63 Prozent auf 273,13 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 46.073.485 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,982 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net