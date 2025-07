NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 159,07 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 159,07 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 158,03 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.524.122 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 160,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 1,20 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je NVIDIA-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 170,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 44,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.08.2026 dürfte NVIDIA die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,32 USD fest.

