adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 210,10 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 212,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 251.854 adidas-Aktien.

Am 05.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 19,05 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,93 EUR.

Am 06.05.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,55 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,82 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

