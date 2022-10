adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel adidas 125,96 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 127,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 127,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,56 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 60.792 Aktien.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,02 EUR am 03.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 10,49 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 194,21 EUR.

adidas ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.596,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.077,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von adidas.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,81 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

