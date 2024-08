adidas Aktie News: adidas tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Mit einem Kurs von 214,90 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 214,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 215,40 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 213,30 EUR. Bei 214,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 20.478 adidas-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Bei 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 28,04 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,33 EUR für die adidas-Aktie.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2024 gerechnet. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

