adidas Aktie News: adidas am Mittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 211,60 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 211,60 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,60 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 213,00 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.377 Stück gehandelt.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 36,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,33 EUR.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,06 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,82 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

